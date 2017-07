Voor fans van "Titanic" is het nog steeds het filmkoppel bij uitstek: DiCaprio en Winslet, of beter Jack Dawson en Rose DeWitt Bukater, de personages die ze vertolkten in de iconische film van James Cameron uit 1997. Wie wil kan vanavond een privédiner met hen beiden versieren door te bieden tijdens een veiling in Saint-Tropez.

De veiling is een onderdeel van het jaarlijkse liefdadigheidsgala van de Leonardo DiCaprio Foundation (LDF), een stichting die strijdt tegen de opwarming van het klimaat en voor de bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. Sinds 2008 heeft de LDF al voor meer dan 80 miljoen dollar (69 miljoen euro) aan beurzen uitgedeeld aan milieuprojecten.

Wie het lot binnenhaalt, mag zelf een restaurant kiezen. Dat moet zich wel op het grondgebied van de stad New York bevinden. Het diner moet plaatsvinden in de loop van oktober of november. De opbrengst zou gaan naar de strijd tegen kanker en naar een organisatie die kinderen met autismespectrumstoornissen en hun families bijstaat.

Kaartjes voor het liefdadigheidsgala versieren, kost naar verluidt 10.000 dollar (8.600 euro) per couvert. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat vooral de rijken der aarde naar het evenement afzakken.

Ook verschillende beroemdheden als Madonna, Cate Blanchett, Emma Stone, Marion Cotillard, Tom Hanks, Jared Leto, Penelope Cruz, Kate Hudson, Tobey Maguire en Uma Thurman komen langs met in hun zog Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Zij krijgt een onderscheiding voor haar "innovatieve aanpak" om van Parijs "een model voor een duurzame stedelijke leefomgeving" te maken. Lenny Kravitz luistert de avond op met een concert.