Arnold Schwarzenegger wordt op 30 juli 1947 geboren in de buurt van Graz in Oostenrijk. Hij heeft 1 oudere broer Meinhard die in 1971 zou verongelukken. Zijn ouders hebben het niet breed en geven hem een spartaanse opvoeding. Later zou hij stellen dat de manier waarop zijn vader hem behandelde vandaag onder de noemer "kindermishandeling" zou vallen.

Van kindsbeen af is Schwarzenegger een echte sportman. Wanneer hij amper 14 is, schakelt hij over van voetbal op bodybuilding. Van die sport zou hij zijn handelsmerk maken. Hij neemt deel aan tal van wedstrijden en schopte het 3 keer op rij tot Mister Universe in 1968, 1969 en 1970. In de jaren 70 rijft hij 7 keer de titel van Mister Olympia binnen.

Helemaal natuurlijk zijn die spieren niet. In interviews geeft hij later toe dat hij volop anabole steroïden gebruikte toen die nog legaal waren. Daarbij houdt hij vol dat hij dat deed om zijn spieren in vorm te houden en niet om ze te "kweken", een bewering die sommigen in twijfel trekken.