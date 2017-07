"Anders" gaat over het ontdekken van en leren omgaan met homoseksualiteit. De film vertelt het verhaal van een 16-jarige jongen die zich aangetrokken voelt tot jongens, maar dat zelf niet wil aanvaarden. "Anders" is echter meer dan een kortfilm. Het is de bedoeling dat film deel uitmaakt van een maatschappelijke sensibiliseringscampagne rond het thema "ontdekken van je eigen geaardheid". Er wordt vooral gemikt op jongeren.

Loes Van den Heuvel, best gekend als Carmen uit "FC De kampioenen", is meter. Jaimie Blieck, de kersverse Mister Gay Belgium, nam het peterschap op. Daarmee krijgt de campagne ook steun van Mister Gay Belgium. Regisseur Rutger Denaet is zelf ook homoseksueel en wou dit verhaal absoluut vertellen omdat hij wil streven naar gelijkheid voor hetero's en holebi's.

Het Filmfestival van Oostende vindt plaats van 8 tot 16 september.