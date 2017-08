"Le fidèle" wordt in Toronto vertoond in het Special Presentations-luik onder de Engelse titel, "Racer and the jailbird". Het filmfestival vindt plaats van 7 tot 17 september.

"Na een wereldpremière in Venetië is een "Special Presentation" in Toronto voor ons de kers op de taart", zegt producent Bart Van Langendonck in een eerste reactie. "TIFF is het belangrijkste festival voor het lanceren van de film op de Amerikaanse markt en een selectie daar is dan ook heel belangrijk voor onze Amerikaanse distributeur Neon en voor de verdere internationale verkoop van de film."