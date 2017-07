Gentse Feesten gaan hun laatste avond in

In het centrum van Gent waren de afgelopen tien dagen 4.000 activiteiten te beleven, van poëzie tot straattheater en optredens. Deze editie was de meest beveiligde in de geschiedenis van de feesten.

