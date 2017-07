Volgens entertainmentwebsite TMZ werd Heard dood aangetroffen door een kamermeisje in zijn hotelkamer in Palo Alto, in Californië. Waaraan hij is gestorven, is niet geweten.

Heard speelde mee in meer dan 170 film- en televisieproducties. Zijn meest bekende rol was die in "Home alone", maar daarnaast was hij ook te zien in onder meer "Gladiator" (de boksfilm, niet de bekende film over het oude Rome), "The pelican brief" en "The trip to bountiful".

Wat betreft televisieseries vertolkte hij bijrollen in onder meer "The Sopranos", "Battlestar Galactica", "Prison break" en "CSI: Miami". De rol in "The Sopranos" leverde hem in 1999 een nominatie op voor een Emmy Award.