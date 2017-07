Landau was recent opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij zaterdag bezweken aan "onverwachte complicaties", zo laat zijn woordvoerster weten. Landau stond bekend als een enorm veelzijdig acteur. Hij startte zijn acteercarrière op Broadway na een korte passage als cartoonist bij New York Daily News. In de loop van de jaren 50 over naar het witte doek. Hij werd in de jaren zestig bekend door zijn rol van Rollin Hand in de televisieserie "Mission: Impossible". Hij speelde ook een bijrol in de filmklassieker "North by Northwest" van Alfred Hitchcock.

Voor zijn rol als Bela Lugosi in de film "Ed Wood" van Tim Burton won Landau in 1995 de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Derde keer goede keer, want Landau was daarvoor al twee keer genomineerd voor een beeldje. In "Ed Wood," vertolkt Landau de acteur Bela Lugosi tijdens zijn laatste levensjaren, een rol waarop hij zich jarenlang had voorbereid. De Hongaarse acteur werd onsterfelijk door zijn rol van graaf Dracula, maar werd in de herfst van zijn carrière ziek. Hij raakte in die periode ook verslaafd aan drugs en ging toen een samenwerking aan met Ed Wood, om het hoofd boven water te houden.