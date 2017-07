Romero wordt beschouwd als de eerste regisseur die zich toelegde op het horrorgenre. Het is zijn verdienste dat zombiefilms plots in het oog sprongen van filmcritici en dat er talloze imitaties en parodieën op volgden. Met zijn regiedebuut in 1968 "Night of the living dead", dat jaren later een echte cultklassieker werd, vond hij het zombiegenre opnieuw uit. In 1999 werd de zwart-witklassieker opgenomen in de National Film Registry, een archief met intussen 600 films die beschouwd worden als cultureel erfgoed. De film is een van de meest succesvolle low budgetprojecten aller tijden.

"Night of the living dead" zette de standaard voor hoe zombies vandaag nog steeds worden afgebeeld: de personages bewogen traag, snakten naar menselijk vlees en konden enkel sterven met een kogel door het hoofd. Wie bovendien gebeten wordt door een zombie, wordt er zelf één. Toch oversteeg Romero met zijn zombietypering het pure kannibalisme. "Night of the living dead" wordt door filmcritici beschouwd als een aanklacht tegen racisme in de VS. Het enige zwarte personage overleeft de raid van zombies, maar wordt neergeschoten door een reddingsteam.

Met "Martin" uit 1976 heeft Romero een tweede cultklassieker op zijn naam staan. In deze film speelden geen zombies maar vampieren de hoofdrol. Ook dat horrorpersonage zette hij hiermee op de kaart. "Martin" gaat over een jongen in zijn puberteit die samen met zijn seksualiteit vampierentrekjes ontwikkelt. In de film zit veel katholieke symboliek, in schril contrast met de seks en de horror in het verhaal.