Schoten, Graven, Namen, Waver, Lommel, Beveren, Eeklo en Gent: op deze en nog andere plekken in het land vinden nog tot en met 29 augustus de opnames plaats van "Bastaard". Dat is het langspeeldebuut van regisseur Mathieu Mortelmans. Het script is van de hand van Jan Pepermans en Stefanie Vanhecke, zo melden het productiehuis Marmalade en Entertainment One.

Met Tine Reymer en Koen De Bouw telt de cast alvast twee gevestigde waarden. Nieuwe gezichten zijn dan weer Spencer Bogaert en Bjarne Devolder.

"Bastaard" is een psychologische thriller en vertelt het verhaal van een gezin dat de dood van een zoon in een ongeluk probeert te verwerken. Om de leegte van de jongen op te vullen, haalt de moeder op een dag een dakloze jongen in huis. Dat zet de relaties in het gezin danig onder druk. Bovendien blijkt de dakloze jongen een mysterieus verleden met zich mee te dragen.

Als alles goed loopt, komt "Bastaard" in het najaar van 2018 in de zalen.