De acteur die u op het einde heeft gezien, is Andy Serkis. Hoewel u zijn gezicht vermoedelijk in het dagelijkse leven niet zal herkennen, is de kans erg groot dat u hem al eens in een film heeft zien spelen. De Britse acteur speelt zelden met zijn eigen gezicht mee op het witte doek. Hij is gespecialiseerd in acteren in films met die motion-capture-technologie. Naast Caesar in de "Planet of the apes"-films speelde hij bijvoorbeeld ook Gollum in de "Lord of the rings"-trilogie en King Kong in de gelijknamige remake uit 2005.

De acteerprestaties van Serkis in "War for the planet of the apes" worden zo geroemd, dat hij door sommigen zelfs getipt wordt voor een mogelijke Oscarnominatie. Als dat gebeurt, zou het voor het eerst zijn dat een acteur kans maakt op het felbegeerde beeldje voor een rol die hij met motion-capture-technologie vertolkte.