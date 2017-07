Nu plant de als conservatief bestempelde oud-acteur Clint Eastwoord een film over de feiten. In "The 15:17 to Paris" - zoals de film zal heten - zal naast hun heldendaad in de trein ook de jarenlange vriendschap tussen de drie mannen worden verfilmd. Naast de drie mannen zélf spelen er met Jenna Fischer, Judy Greer en Ray Corasani ook echte acteurs mee in de film.

Eerder verfilmde Eastwood ook al het leven van de Amerikaanse scherpschutter Chris Kyle in "American sniper".