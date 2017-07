Dit voorjaar gaf Dwayne "The Rock" Johnson in het Britse blad GQ al wat toelichting bij hoe hij zichzelf zou zien mocht hij president zijn. "Leiding geven zou belangrijk zijn. Verantwoordelijkheid nemen voor iedereen. Mocht ik het niet eens zijn met iemand, dan zou ik hem of haar niet uitsluiten, maar ik zou iedereen erbij proberen te betrekken."

Juist dat idee spreekt Kenton Tilford, de initiatiefnemer van het comité, aan. "Het is tragisch dat onze president zijn best niet doet om dit land weer te verenigen. Met al deze boosheid hebben we een leider nodig die ons samenbrengt." The Rock past volgens Tilford perfect in dat plaatje.

Het is nog niet duidelijk of Dwayne Johnson zelf op de hoogte is van het initiatief. De acteur is bekend van films als "The fast & furious", "The mummy returns" en recent nog "Baywatch".