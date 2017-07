Impens heeft het over een positieve keuze. "Dit is geheel en al mijn eigenste beslissing, mijn eigenste keuze, net zoals ik de voorbije 30 jaar grotendeels zelf keuzes gemaakt heb", vertelt hij aan Cinevox. Verder wil hij momenteel niet veel commentaar kwijt. "Ik heb nu gewoon geen goesting om daar meer over te zeggen. Dat zal ik ooit wel eens doen, als dat dan nog iemand interesseert."

Ziek is Impens niet. "Nee, ik vind het heel grappig dat mensen dat vragen. Het is absoluut niet van "oeioei, hij moet stoppen". Gelukkig niet. Het is een zeer bewuste, zeer weloverwogen en zeer positieve keuze. Gewoon tijd voor iets anders. Ik denk dat ik vroedvrouw of astronaut word. Daar twijfel ik nog tussen.”