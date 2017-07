Martinelli maakte eerst naam als model. Maar haar foto's werden ook opgemerkt door Kirk Douglas, die met Bryna Productions net een eigen productiehuis had opgericht. Op die manier kreeg Martinelli als actrice een kans in de film "The Indian fighter" (1955), waarin ze samen met Douglas te zien was.

Daarna speelde ze nog mee in een zestigtal films. Ze had in de jaren zestig een hoofdrol in onder meer "The trial", "Hatari" en "La decima vittima". Martinelli werkte daarbij samen met grote namen als Orson Welles, John Wayne, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Marcello Mastroianni en Ursula Andress.

In 1956 won ze op het filmfestival van Berlijn een zilveren beer voor beste actrice. Ze kreeg die onderscheiding voor haar hoofdrol in de film "Donatella".