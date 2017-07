Cinema Canvas geeft de aftrap in Kortrijk

Deze zomer strijkt Cinema Canvas drie keer per week neer in een stad met een topfilm. Die wordt dan tegelijk uitgezonden op Canvas en vertoond in openlucht. De aftrap werd vanavond gegeven in Kortrijk. Regisseur Jan Eelen, bekend van "Callboys" en "Het eiland", stelde er zijn absolute lievelingsfilm voor.

