Toch is het voor Lollobrigida, ook op haar 90e, nog altijd duidelijk. Zij, door de pers "de mooiste vrouw ter wereld" genoemd, was de onbetwiste nummer één. In de krant Corriere della Sera vergelijkt ze de rivaliteit met Loren met twee andere grote Italiaanse "vetes": die tussen wielrenners Fausto Coppi en Gino Bartali en die tussen operadiva's Maria Callas en Renata Tebaldi.

"Ik was helemaal niet uit op een vete, met niemand", zegt "la Lollo" in het verjaardagsinterview. Om dan de puntjes op de i te zetten: "Ik was de nummer één". Het lijkt een uitspraak uit haar gloriejaren, toen de pers zich uitleefde door de twee "rivalen" tegen elkaar op te zetten.

Sophia Loren zei ooit dat ze "meer boezem" had dan haar concurrente. Waarop die riposteerde dat Loren "een boerin kon spelen, maar nooit een dame".

In het verjaardagsinterview toont "la Lollo" zich niet milder. Waarom ze haar eigen succes hoger inschat dan dat van Loren? "Ik heb het succes alleen maar aan mezelf te danken. Ik had geen producer die me steunde, ik deed alles alleen". Een duidelijke verwijzing naar Carlo Ponti, echtgenoot van Sophia Loren, en de producer die haar filmcarrière lanceerde.