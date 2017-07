Erwin Provoost volgt Pierre Drouot op als de nieuwe intendant voor het VAF. Tot die beslissing is de raad van bestuur van het Fonds gekomen."Met zijn jarenlange ervaring in de verschillende fases en sectoren van het audiovisueel landschap is Erwin Provoost de geschikte nieuwe intendant", zegt Jeroen Depraetere, voorzitter van de raad van bestuur van het VAF.

Provoost is naar eigen zeggen fier dat hij het "schitterende werk" van Pierre Drouot mag verderzetten. "De continuïteit verzekeren is dan ook de eerste opdracht. Maar de audiovisuele sector is in volle (r)evolutie en hierop zal het VAF samen met producenten, regisseurs en auteurs in de komende jaren een antwoord moeten formuleren."

Huidige directeur-intendant Drouot prijst de kwaliteiten van zijn opvolger. "De uiteindelijke keuze voor Erwin Provoost was geen evidente beslissing: uitgesproken persoonlijkheden hebben altijd voor- en tegenstanders. Maar een uitgesproken persoonlijkheid met strategisch inzicht, tactisch aanvoelen, diplomatisch talent, een brede ervaring en een onafhankelijke ingesteldheid is wat het VAF en de onafhankelijke audiovisuele sector in Vlaanderen nodig hebben.