Zes jaar geleden werd “Planet of the Apes” afgestoft voor een modern bioscooppubliek. De film was een groot succes. Er kwam een sequel in 2014 en nu is er een derde aflevering: “War for the Planet of the Apes”.

Zoals de titel doet vermoeden, is het nu echt wel menens in de oorlog tussen de mensen en de apen, die aangevoerd worden door de charismatische Caesar.

Dit belooft een heel interessante, zij het sombere oorlogsfilm te worden. De film maakt gebruik van baanbrekende speciale effecten. Nooit eerder heeft u digitaal gecreëerde apen zulke indrukwekkende vertolkingen zien geven.