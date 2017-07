Kunstenfestival Watou is springlevend

Voor de 37e keer is er in het dorp in de Westhoek toegankelijke kunst voor bezoekers van alle leeftijden. Vorig jaar leek het festival bedreigd nadat een pak subsidies waren weggevallen, maar er werd toch extra geld gevonden. Het thema dit jaar is "alleen zijn".

