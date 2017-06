Schoenaerts en Roskam werkten eerder al samen voor "Rundskop", dat net naast de Oscar voor beste buitenlandse film greep in 2012. Intussen heeft Schoenaerts zichzelf al op de internationale kaart gezet met onder meer films als "A bigger splash", "Un goût de rouille et d'os" en "Far from the madding crowd". Volgend jaar is de acteur nog te zien naast Jennifer Lawrence in "Red sparrow".

In "Le fidèle" werkt Schoenaerts samen met de Franse actrice Adèle Exarchopoulos. Haar kennen we van "La vie d’Adèle" -over een lesbische romance met expliciete seksscènes- dat in 2013 de Gouden Palm in Cannes won.

Onze filmkenner Ward Verrijcken bekeek de trailer al en spreekt van een "gangster- en liefdesdrama met internationale uitstraling". Hij voorspelt selecties voor de Filmfestivals van Toronto en Venetië. "Le fidèle" komt op 4 oktober uit in de cinemazalen.

BEKIJK HIER DE EERSTE BEELDEN: