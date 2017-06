"Er is een film in de maak, al een tijdje", zei Michael Edelstein van NBCUniversal aan het persagentschap AP. "We zijn bezig met het script en dan moeten we nog bekijken hoe we cast samen kunnen krijgen. Want, zoals je weet, gaan mensen voort met hun leven en doen ze andere dingen. Maar we hebben er goeie hoop op dat we ergens volgend jaar de film kunnen maken."

Edelstein deed zijn uitspraak bij de opening van een "Downton Abbey"-tentoonstelling in Singapore. De aanwezige acteurs daar stonden open voor het idee, maar ze wisten nog niet of de filmplannen zouden doorgaan. Scenarioschrijver Julian Fellowes zei wel dat hij hoopt dat de film er effectief komt. "We hebben een film in ons."

"Downton Abbey" liep voor zes seizoenen tussen 2010 en 2015. De Britse serie volgde het wel en wee van de aristocratische familie Crawley en hun bedienden in het begin van de 20e eeuw. De reeks was wereldwijd een groot succes en werd uitgezonden in meer dan 150 landen, bij ons door de VRT.