Daniel Day-Lewis heeft via zijn impresario laten weten dat hij stopt met acteren. In een verklaring laat hij weten immens dankbaar te zijn voor de mensen die met hem samenwerkten en voor het publiek. Day-Lewis, die zowel de Britse als Ierse nationaliteit heeft, werd in zijn carrière drie keer beloond met een Oscar voor beste acteur: in 2013 voor "Lincoln", in 2008 voor "There will be blood" en in 1990 voor "My left foot".

De acteur maakte een 20-tal films, waaronder "The last of the Mohicans", "The boxer", "In the name of the father" en "Gangs of New York". Later dit jaar komt nog "Phantom thread" met hem uit. De prent draait rond de wereld van de fashion in de jaren 50 in Londen. Day-Lewis werkte daarvoor samen met scenarist en regisseur Paul Thomas Anderson.