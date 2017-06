Bekijk de trailer van Jan Verheyen nieuwste film "Het tweede gelaat"

"Het tweede gelaat" is het sluitstuk van de filmtrilogie gebaseerd op Jef Geeraerts’ reeks met Vincke & Verstuyft in de hoofdrollen. Koen De Bouw en Werner De Smedt tekenden er opnieuw voor. Het is Jan Verheyens 14e film, 14 jaar na "De zaak Alzheimer" en 8 jaar na "Dossier K". Vanaf 25 oktober loopt hij in onze zalen.

yt

