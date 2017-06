Ook nieuw deze week is “Baywatch”, een film gebaseerd op de exploten van David Hasselhoff en Pamela Anderson in de beroemde tv-reeks uit de jaren negentig. The Rock en Zac Efron zijn de grote namen die nu in rode zwembroek over het strand rennen en ze worden bijgestaan door een fotogenieke en uiteraard rondborstige cast.



Ik kan nu de komisch bedoelde plot uitleggen, maar eigenlijk kunnen we hier kort zijn over deze zomerse blockbuster: “Baywatch” is verschrikkelijk lui, stuitend lui zelfs.

De humor is flauw, de vertolkingen ongeïnspireerd, de actie slordig gemonteerd. Daardoor is de film nooit spannend en nooit echt amusant, tenzij u minutenlange grappen over verminkte penissen en ontbindende lijken kan smaken. Ik alvast absoluut niét.