In het begin van haar carrière was Broadway haar biotoop. In de late jaren 80 werd ze gecast voor kleinere rollen in films als "Nadine" en "Making mr. right". Haar doorbraak kwam er met "Dirty rotten scoundrels" waar zij het geveinsde slachtoffer speelt van het oplichtersduo Steve Martin en Michael Caine.

Twee jaar later pronkte zij op het witte scherm als Tess Trueheart, het liefje van Warren Beatty als "Dick Tracy" (1990). Daarna volgden rollen in Hollywoodprenten als "Mr Holland' opus", "Mortal thoughts" en "2 days in the valley". In 1996 werd Headly genomineerd voor een Emmy - de Oscars van de tv - voor het door Angelica Huston geregisseerde "Bastard out of Carolina".