"Domino" vertelt het verhaal van een politieagent die de moordenaar van zijn partner zoekt terwijl Europa geteisterd wordt door terreuraanvallen.

Volgens Gazet van Antwerpen zijn er in totaal twaalf opnamedagen in Antwerpen. De opnames zullen plaatsvinden tussen 9 en 30 juni in onder andere het districtshuis van Deurne, op de Kattenberg in Borgerhout, in het centrum van Antwerpen, op het Kiel en op Linkeroever.

Het filmproject van De Palma kwam onlangs nog in het nieuws toen de Brusselse acteur Mourade Zeguendi bekendmaakte dat hij bedankt had voor de rol van terrorist uit Molenbeek, omdat hij niet getypecast wil worden voor zijn roots en uiterlijk.

Momenteel vinden in Antwerpen ook al de opnames voor "Patser" plaats, de nieuwste film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, met onder anderen Matteo Simoni in een hoofdrol. "Patser" krijgt van de stad 100.000 euro aan financiële steun van de stad, precies het bedrag dat Antwerpen jaarlijks vrijmaakt om film- of televisieproducties met internationale uitstraling die er worden opgenomen financieel te ondersteunen.