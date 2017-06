"Verborgen verlangen" is een feelgoodmovie met Astrid Coppens en Roel Vanderstukken, Mathias Sercu en Dominique Van Malder, in een regie van Maarten Moerkerke. Wanneer een uitgeverij dreigt overkop te gaan, komt het literaire meesterwerk "Verborgen verlangen" als een geschenk uit de hemel gevallen, maar het werk kent "twee auteurs" en dat zou best een schandaal kunnen veroorzaken.

De film die in november in première gaat, levert de 34-jarige Coppens een eerste hoofdrol op. Astrid Coppens raakte zeven jaar geleden bekend als Astrid Bryan, de toenmalige vrouw van John Bryan, in het VTM-programma "Vlaamse Hollywoodvrouwen". Ze heeft al een paar jaar een eigen docusoap op zender Vijf en stapte vorig jaar in het huwelijksbootje met Bram Coppens en nam zijn familienaam over.