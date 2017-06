Bij Kinepolis zelf zijn ze zich bewust van de flater en hebben ze ook begrip voor de reacties van de vrouwelijke filmliefhebbers. “Maar de goodiebags worden gevuld met producten die we aangeboden krijgen van onze sponsors. Het is willekeurig. Dan kan het al eens voorkomen dat er een schuurspons tussen zit. Dit werd zeker niet met opzet gedaan, we kiezen de producten niet zelf. En het was al zeker niet de bedoeling om vrouwonvriendelijk over te komen.”



"Wonder Woman" is vanaf woensdag 21 juni te zien in de bioscoopzalen.