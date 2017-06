“The wall” is een film die zich afspeelt in het Irak van 2007. De Amerikaanse president Bush heeft net verklaard dat hij de oorlog in Irak als gewonnen beschouwt door de Amerikanen.

Twee Amerikaanse soldaten gaan toch nog op patrouille in de woestijn en ze worden onder vuur genomen door een sluipschutter. Eén van de soldaten blijft zwaargewond in het zand liggen. De andere verschuilt zich gewond achter een muur. Dat is de “wall” uit de titel.

De sluipschutter breekt in op de radiozender van de Amerikaanse soldaat en hij dreigt ermee hem te doden zodra hij beweegt. Wat volgt is een vooral psychologische strijd op leven en dood die zich min of meer in real time afspeelt.

Je zit letterlijk op de huid van de onfortuinlijke soldaat, die evenzeer kan sterven van de dorst als van de vijandige kogels. “The wall” is een kleine, maar behoorlijk unieke oorlogsfilm. De films is gemaakt door actiespecialist Doug Liman en met de Britse steracteur Aaron Taylor-Johnson in de hoofdrol.