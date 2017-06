De Libanese autoriteiten boycotten al jaren Israëlische producten omdat beide landen officieel nog steeds in staat van oorlog zijn. De Amerikaanse film "Wonder Woman" is nu ook het slachtoffer geworden van de boycot.

De Libanese autoriteiten hebben net voor de release van de film een verbod uitgevaardigd. De hoofdrol in "Wonder Woman" wordt vertolkt door de Israëlische actrice Gal Gadot. Gadot werd Miss Israël in 2004 en bouwde een succesvolle modellencarrière uit. In 2009 maakte ze haar Hollywooddebuut in "Fast & furious".

"Wonder Woman" moest woensdag in première gaan in Beiroet, maar de première werd geannuleerd na het verbod. "Dit is bijzonder frustrerend. Deze film heeft niets te maken met Israël", reageert de Libanese filmdistributeur Tony Chacra.

Gal Gadot was vorig jaar te zien als Wonder Woman in de superheldenfilm "Batman Vs. Superman". Die film werd wel vertoond in Libanon. Het ministerie van Handel en Economie wou die film ook verbieden, maar dat ging niet door.