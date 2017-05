"Subs" is de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver Thor Kunkel. Het verhaal gaat over een rijk koppel dat huishoudhulp zoekt via een zoekertje, en daarin onomwonden stelt dat ze "slaven" willen. Lana, de rol van Feryn, en haar man Bartosz, bieden zich vrijwillig aan als moderne slaven.

Hoe komt de West-Vlaamse in Duitsland terecht? "Via mijn Duitse manager", vertelt ze aan onze redactie. "Eerst heb ik een internetcasting gedaan. Daarna ben ik naar Berlijn gegaan voor de echte casting, en die was heel goed meegevallen."

Feryn speelt naast bekende Duitse acteurs en heeft het over een groots opgezette productie. "Het is een hele leuke ervaring om mee te maken. Het gaat er hier toch wel anders aan toe dan in België", zegt ze. Bijkomende moeilijkheid: haar personage Lana spreekt Duits met een Russische tongval. "Niet evident, maar ik heb een taalcoach die me helpt met het accent."

"Het verhaal is soms wat luguber en bevreemdend", zegt de actrice, die de film omschrijft als een komische thriller. De opnames zijn ongeveer halfweg. In de loop van volgend jaar komt "Subs" in de Duitse zalen.

Feryn, naast actrice ook model, is bij ons vooral bekend van haar rol in de Eén-serie "In Vlaamse velden". Eerder was ze ook al te zien in de Nederlandse film "Een echte Vermeer".