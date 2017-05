We leven toch wel een beetje in een nieuwe wereld. Netflix investeert steeds meer in groots opgezette films, die niet in de bioscoop uitkomen maar die alleen op hun streamingplatform worden aangeboden. Sinds afgelopen weekend staat “War machine” op Netflix.

"War machine" is geproduceerd door Brad Pitt. Hij vertolkt ook de hoofdrol. Pitt geeft gestalte aan generaal Glen McMahon, die in 2009 werd aangesteld om de militaire operatie van de Amerikanen in Afghanistan te leiden.

McMahon is een eigenaardige, maar ook inspirerende figuur. Hij wil de oorlog echt tot een goed einde brengen. Hij wil ook ook een menselijke manier van oorlog voeren. Hij clasht voortdurend met de politieke leiders in Washington, in de eerste plaats met president Obama.

“War machine” wil een satirische film zijn. Er wordt de draak gestoken met de absurditeit van oorlog en met de persoonlijke ambitie van de generaal. Die is losjes gebaseerd is op de échte generaal Stanley McChrystal. De toon van de film is onevenwichtig. Er is te veel voice over. Brad Pitt vertolkt een karikatuur in plaats van een mens van vlees en bloed.