Toch heeft het regisseursduo het in Hollywood naar zijn zin. "Als regisseur ben je daar koning", zegt Fallah. "Alles is daar mogelijk", vult El Arbi aan. "Je hebt veel meer middelen en productioneel krijgen ze alles meteen voor mekaar. 150 figuranten in kostuum nodig? Dat is geen enkel probleem."

Daar staat dan weer tegenover dat El Arbi en Fallah veel meer naar de pijpen van de filmstudio's moeten dansen. "In België doe je als filmmaker je zin, daar kan dat niet", zegt El Arbi. "In Hollywood moet je vechten tegen de studio's, de netwerken", komt Fallah tussen. "Over elke beslissing op de set moet je onderhandelen", gaat El Arbi weer voort. "Dan ben je al snel veel aan het praten. Soms win je het gevecht, soms niet. Daar is films maken money, een industrie. In België is het een job slash hobby."

"We appreciëren de creatieve vrijheid die je als filmmakers in België hebt", besluit Fallah. "Dat is onbetaalbaar."