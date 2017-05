"One flew over the cuckoo's nest", "Dangerous liaisons" of "Badlands": fans van deze en nog 21 andere kwaliteitsfilms kunnen in juli en augustus terecht bij Cinema Canvas, een cinefiele tournee van Canvas die halt houdt in Kortrijk, Antwerpen, Genk, Leuven, Sint-Truiden, Gent en Vilvoorde.

In elke stad vertoont Canvas drie films, telkens op woensdag- , donderdag- en vrijdagavond. Dat gebeurt op groot scherm in een sfeervolle setting met onder meer een zomerbar en een foodtruck.

Elke film is gekozen door een bekende filmliefhebber. Samen met een vaste gastheer en een wisselende collega-filmkenner leidt die de film ter plaatse in. Dit gesprek is net als de aansluitende film simultaan op Canvas te zien.