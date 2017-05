Gouden Palm "The square" van Ruben Östlund (Zwe)



Grote prijs van de jury "120 battements par minute" van Robin Campillo (Fra)

Prijs van de jury "Loveless" van Djan Badmaev (Rus)

Beste regisseur Sofia Coppola ("The beguiled" - VS)



Beste acteur Joaquin Phoenix ("You were never here" - GBr)

Beste actrice Diane Kruger ("Aus dem nichts" - Dui)

Beste scenario "The killing of a sacred deer" (Gri)

"You were never really here" (GBr)

Speciale prijs van de jury Nicole Kidman



Beste kortfilm "Xiao cheng er yue" van Qiu Yang (Chi)

Caméra d'Or (beste debuut) "Jeune femme" van Léonor Serraille (Fra)