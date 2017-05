Vandaag viert het filmfestival in de Franse badstad zijn 70-jarig bestaan. Voor het jubileumfeest zijn tal van filmsterren, producenten, regisseurs en vroegere winnaars van de Gouden Palm naar Cannes afgezakt. De exacte gastenlijst is niet bekend, maar 115 bekende genodigden verzamelden deze middag al voor een familiefoto.

Thierry Frémaux, artistiek directeur van het festival, heeft beslist om na de aanslag in Manchester het voorziene vuurwerkspektakel van vanavond af te lasten. De programmatie en de rest van de voorziene festiviteiten gaan wel door zoals gepland. "We moeten tonen dat we ons niet laten kennen, en dat het leven gewoon doorgaat", zegt hij daarover.

In Cannes is ook een indrukwekkende politiemacht op de been. Ordediensten en militairen houden de hele festivalsite in de gaten. Betonblokken langs de kant van de toegangswegen moeten verhinderen dat voertuigen op de mensenmassa kunnen inrijden, zoals vorige zomer in Nice.