Sinds twee weken loopt "The zookeeper’s wife" bij ons in de zalen. De film is gebaseerd op het waargebeurde oorlogsverhaal van een Pools gezin dat zo'n driehonderd Joden uit de handen van de Nazi's kon redden door ze een schuilplek te bieden in hun dierentuin.

De hoofdrollen worden vertolkt door Jessica Chastain en "onze" Johan Heldenbergh. "Ik heb al met veel mensen op de set gestaan en eigenlijk was de ervaring met Chastain hetzelfde als met de rest", vertelt Heldenbergh daarover in "Van Gils & Gasten". "Natuurlijk heeft zij - in tegenstelling tot de anderen - wel een hele entourage mee. Maar ze is even leuk als Tine Embrechts en Karlijn Sileghem (die ook in de uitzending van vanavond zaten, nvdr.). Natuurlijk kijk je naar zulke mensen op en sta je daar toch wat te bibberen."