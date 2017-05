We kunnen dit oplossen. We weten hoe het moet. Nu is het tijd voor actie.

"Tien jaar geleden wisten we nog niet hoe we het konden oplossen, ondertussen weten we dat wel", zegt de filmmaker. Hij verwijst onder meer naar zonnepanelen, windenergie en de vele andere vormen van hernieuwbare energie die vandaag de dag mogelijk zijn. "We kunnen dit oplossen. We weten hoe het moet. Nu is het tijd voor actie. Dat is de boodschap van deze film."

Maar wat met de Verenigde Staten? President Donald Trump staat er niet voor bekend de visie van Al Gore te volgen en ook binnen zijn kabinet ontkennen veel medewerkers de klimaatverandering. "De afgelopen maanden hebben getoond dat niemand deze klimaatbeweging (die de klimaatverandering wil aanpakken, nvdr.) kan stoppen. Maatregelen van Trump zijn geblokkeerd door rechtbanken of door het Congres en ook in heel wat Amerikaanse staten probeert het beleid de klimaatverandering aan te pakken."

"Ik heb met Trump gesproken, kort nadat hij president is geworden", besluit Al Gore. "Ik heb kritiek geuit op zijn visie, maar heb hem vooral gevraagd om niet uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. We weten nog niet wat hij gaat beslissen, maar ik ben hoopvol. Deze klimaatbeweging is niet te stoppen. We winnen, maar het gaat te traag. Het moet sneller."