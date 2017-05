Moderne en oude kunst met dieren in kasteel D'Ursel

Van 25 mei tot 15 oktober loopt “The beauty of the beast” in het kasteel d'Ursel in Hingene. De tentoonstelling over dieren in de oude en moderne kunst is een feest geworden voor kunst- en voor dierenliefhebbers. "De zevende dag" stuurde wetenschapper Dirk Draulans op verkenning.

