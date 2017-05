De vijfde film in de "Pirates of the Caribbean”-franchise heet voluit "Pirates of the Caribbean: Salazar’s revenge”. De beroemde piraat Jack Sparrow dwaalt nog altijd stuntelend over de wereldzeeën. Hij heeft niet meer de middelen om zijn bende piraten te betalen. Tot overmaat van ramp wordt hij geconfronteerd met een aartsvijand uit zijn verleden. Kapitein Salazar is uit de doden opgestaan.

Deze megaproductie in 3D probeert ons met verstomming te slaan met geweldige speciale effecten en gigantische actiesequenties. Dat heeft allemaal veel geld mogen kosten. Het productiebudget was 320 miljoen dollar.

Het is de tweede duurste film aller tijden, maar er was blijkbaar geen geld meer over om een fatsoenlijke scenarist te betalen. De film heeft een beetje een rammelend verhaal met Johnny Depp op automatische piloot.

Johnny Depp krijgt wel het gezelschap van een indrukwekkende cast, met onder anderen Oscarwinnaars Geoffrey Rush en Xavier Bardem. En er is ook een bizarre bijrol voor Paul McCartney.