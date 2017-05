De Britse openbare omroep BBC werkt aan een film over de impact van de dood van Lady Di op het leven van de Britten. Dat wordt in "Diana and I" volgens de BBC aan de hand van vier fictieve verhaallijnen verteld: vanuit het oogpunt van een moeder, een zoon, een echtgenote en een vriend.

Het scenario werd geschreven door Jeremy Brock ("The last king of Scotland") en de regie is in handen van Peter Cattaneo ("The full monty").

Wanneer de film wordt uitgezonden, is nog niet bekendgemaakt. De dood van Diana was voor de Britten een historische gebeurtenis, het verdriet destijds was enorm. De BBC had onlangs met de omstreden film "Charles III" een ander koninklijk thema aangesneden.