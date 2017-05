Marokkaanse prinses Lalla Salma opent tentoonstelling over Picasso

In het nationale museum Mohamed VI in de Marokkaanse hoofdstad Rabat is er een tentoonstelling gewijd aan Pablo Picasso. Prinses Lalla Salma had de eer om het plechtig te openen. De werken komen allemaal uit het Picassomuseum in Parijs.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Marokkaanse prinses Lalla Salma opent tentoonstelling over Picasso

In het nationale museum Mohamed VI in de Marokkaanse hoofdstad Rabat is er een tentoonstelling gewijd aan Pablo Picasso. Prinses Lalla Salma had de eer om het plechtig te openen. De werken komen allemaal uit het Picassomuseum in Parijs.