De eis van de hackers is duidelijk: als Disney geen groot bedrag ophoest, brengen zij de gestolen film een pak vroeger dan gepland uit. Ze zouden eerst 5 minuten van de gepirateerde film openbaar maken. Als hun eis daarna niet is ingewilligd, wordt telkens een fragment van 20 minuten de wereld in gestuurd, tot het losgeld volledig is uitbetaald. De hackers willen het bedrag laten uitbetalen in bitcoins: een betaling in die virtuele munt garandeert immers hun anonimiteit.

Welke film in de handen is gevallen van de hackers, houdt Disney voor zich, maar de kans dat het om een populaire blockbuster gaat is groot. De komende maand staan er twee grote releases gepland: de langverwachte nieuwe "Pirates"-film "Dead men tell no tales" gaat eind mei in première, animatiefilm "Cars 3" komt uit in aanloop naar de zomervakantie.

Disney-baas Bob Iger heeft echter al laten verstaan dat zijn bedrijf niet meestapt in een chantageverhaal en dus niet van plan is om losgeld op tafel te leggen. Het bedrijf is wel naar de politie gestapt om een onderzoek te openen naar de daders.