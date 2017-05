Op de Croisette wordt buiten competitie "An inconvenient sequel" van Al Gore vertoond. Er staan ook films over aids ("20 bpm" van Robin Campillo), dierenrechten ("Okja" van Bong Joon-ho met Tilda Swinton), sekshandel ("You were never really here" van Lynne Ramsey) en de vluchtelingencrisis ("Sea sorrow" en "Jupiter's moon") op het programma.

Het thema terreur komt nauwelijks aan bod, maar de komende editie wordt de meest beveiligde editie ooit. Nicole Kidman en Colin Farrel zorgen voor een primeur door samen de hoofdrollen in twee films uit de officiële selectie te vertolken. Ze zijn allebei te zien in "The beguiled" (foto) en "The killing of a sacred deer". Daarnaast is Kidman te zien in twee andere films buiten competitie.