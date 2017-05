Cinema over cinema, dat is altijd interessant, vind ik. “Their finest” is zo een verhaal over de propagandafilms die de Britse regering liet maken tijdens de Tweede Wereldoorlog, om de moraal van de Britse bevolking op te krikken. Op dat moment waren er veel mannen aan het vechten aan het front. Daardoor waren er opvallend veel vrouwen aan het werk in de filmindustrie.

Eén zo een vrouw is scriptgirl Catrin Cole. Zij ontdekt een verhaal van twee heldhaftige zussen en schrijft daar zelf een scenario over. Ze mag zich ook ontfermen over de filmproductie. Op de set wordt ze geconfronteerd met de grote de ego’s van de producenten en de acteurs. Maar het is ook een gelukkige tijd voor haar, want ze wordt verliefd op haar coscenarist.

“Their finest” is een romantische en feministisch geïnspireerde oorlogsfilm. De film is wat braafjes en voorspelbaar in beeld gebracht. Er staat wel veel grote namen op de affiche, met onder anderen Bill Nighy en Jeremy Irons. Er is ook een heel mooie hoofdrol voor voormalige Bondgirl Gemma Arterton.