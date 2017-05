"Ik kan me niemand voorstellen die de ambivalente aard van het leven van Roald Dahl beter kan vertolken." Met die woorden juicht filmproducent Elliot Jenkins de casting van Bonneville voor de titelrol in een biografische film over Dahl toe.

De titel van de film is nog niet bekend. Wel staat vast dat het verhaal zich in de jaren 60 zal afspelen en het huwelijk tussen Dahl en Patricia Neal zal belichten. In dat decennium schreef Dahl enkele van zijn beroemdste boeken als "Matilda" en "Charlie and the chocolate factory". Nog in de jaren 60 speelde Neal de hoofdrol in de film "Hud". Daarvoor keeg ze een Oscar in de categorie beste actrice.

Volgens de BBC zal de biopic over Dahl dezelfde soort film zijn als "Saving mr. Bank", de biopic met Tom Hanks en Emma Thompson over Walt Disney die auteur P.L. Travers probeert te overtuigen om haar boek "Mary Poppins" te mogen verfilmen.

Wie de rol van Neal zal spelen, is nog niet duidelijk. Evenmin is geweten wanneer de film precies zal verschijnen.