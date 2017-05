Franco Dragone brengt "Aïda" naar Antwerpen

Theaterregisseur Franco Dragone heeft de opera "Aïda" onder handen genomen. Het resultaat is te zien in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Dragone maakte veel naam met zijn fantasierijke shows bij Cirque du Soleil maar voor deze opera hield hij het bewust soberder.

