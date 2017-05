Tupac Shakur wordt gezien als een van de invloedrijkste figuren uit de hiphopwereld in de jaren 90. Hij stierf in 1996 aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een schietpartij op 25-jarige leeftijd.

"Het raakt me dat ik deze film mag maken. Ik studeerde aan de filmschool van New York in 1993. Ik herinner me nog goed hoe Tupac Shakur in geen tijd uitgroeide tot een van de belangrijkste figuren uit de hiphopwereld", reageert Steve McQueen.

Shakur werd vorige maand als eerste hiphopartiest ooit opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan verschillende films over Tupac Shakur. Dit jaar worden de langspeelfilms "All eyez on me" en "LAbyrinth" in de bioscoop verwacht.