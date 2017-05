Tien jaar geleden ruilde Dominique Deruddere ons land in voor Los Angeles. Zo'n maand geleden keerde hij in alle stilte (voor even) terug. Reden? Zijn nieuwste film "The chapel", een psychologische thriller die draait rond de Koningin Elisabethwedstrijd.

De film zal zich afspelen in het jaar 1989, wanneer een pianiste de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd bereikt. Ze hokt met de andere finalisten samen in de Muziekkapel in Waterloo, maar daar wordt de stress en de isolatie haar te veel.

"Het wordt een psychologische thriller in de stijl van "Black swan", maar dan met een heel ander verhaal", zegt de regisseur in een interview met Bruzz. "Over de acteurs kan ik nog niet veel kwijt, maar je moet geen gigantische namen verwachten. De hoofdrol wordt vertolkt door een actrice van 22 die een Ierse pianiste speelt die al op jonge leeftijd naar Amerika trekt om daar te gaan studeren aan het bekende conservatorium The Julliard School in New York. Dit is het beste scenario dat ik ooit heb geschreven, denk ik."

De Oscargenomineerde regisseur zou daarnaast ook plannen hebben voor een documentaire over Will Tura. "Daar kan ik nog niets over zeggen", klinkt het. "Voorlopig focus ik mij enkel op "The chapel", maar een verlengd bedrijf in België behoort tot de mogelijkheden."