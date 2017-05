België boven ook in “Django”. Dat heeft niks met Quentin Tarantino te maken. Het is wel een film over de geniale jazzgitarist Django Reinhardt, die in ons land werd geboren in een dorpje in de Ardennen.

Reinhardt maakte in de jaren dertig vooral furore in Parijs en zelfs Hitler was een fan. De Duitsers wilden hem verplichten op tournee te gaan in Duitsland, maar dat zag Reinhardt als zigeunerzoon niet zitten. Veel zigeunerfamilies werden door de nazi’s opgepakt en ging dan een zekere dood tegemoet in de concentratiekampen.

“Django” is zowel een kunstenaarsportret als een interessante geschiedenisles. Het is een film waarin veel aandacht gaat naar de prachtige onsterfelijke muziek van Reinhardt. De Franse acteur Reta Kateb heeft een jaar lang gitaarles gevolgd om de muziek geloofwaardig na te spelen. Op de soundtrack horen we vooral de muziek van het Nederlandse Rosenberg Trio. Ze hebben de muziek van Reinhardt prachtig nagespeeld.